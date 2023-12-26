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Диетолог Соломатина рассказала, как рассчитать ежедневную норму сахара

1:12
Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы россиянам по расчету индивидуальной нормы потребления сахара в течение дня. Она подчеркнула, что доля потребляемого сахара не должна превышать 10% от общего суточного потребления продуктов. Это важно для всех видов сахара, включая свекольный, белый, тростниковый, коричневый, рафинированный и нерафинированный.

Диетолог Соломатина рассказала, как рассчитать ежедневную норму сахара
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дневная норма сахара составляет 12 чайных ложек или 50 граммов.

Тем не менее, Соломатина отметила, что это общая порция, рассчитанная на среднестатистического человека. Диетологи рекомендуют учитывать индивидуальные потребности и рассчитывать дневную норму сахара на основе общего числа калорий, необходимых взрослому человеку.

Для тех, кто ведет малоактивный образ жизни, Соломатина предупредила, что суточная норма потребления сахара не должна превышать 25 граммов. В то время как тем, кто занимается физической активностью хотя бы трижды в неделю, можно увеличить дозировку до 40 граммов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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