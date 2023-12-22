Врачи рассказали, из-за чего возникает тошнота утром

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тошнота представляет собой, вероятно, наиболее неспецифичный симптом, который возможно представить. Она может возникнуть по тысяче причин. В данном контексте мы уделяем внимание наиболее распространенным состояниям, способным вызвать тошноту утром или непосредственно после пробуждения. Низкий уровень сахара в крови может быть одной из таких причин.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Если вы не употребляли пищу более 12 часов, ваш уровень сахара в крови может значительно снизиться, что приведет к слабости, тошноте и головокружению сразу после пробуждения. Этот сценарий также применим к людям с диабетом, принимающим лекарства, но не успевшим поесть.

Что делать в такой ситуации? Чтобы избежать резких колебаний уровня сахара и улучшить общее самочувствие, рекомендуется сделать завтрак после пробуждения привычным порядком. Если это невозможно, имейте под рукой сладкую закуску, чтобы подкрепиться.

Обезвоживание также может быть причиной тошноты. Симптомы могут включать головокружение и слабость.

Что делать в этом случае? Пейте больше воды и старайтесь поддерживать достаточный уровень увлажненности. Рекомендуется употреблять около 3,7 литров жидкости в сутки для мужчин и около 2,7 литров для женщин.

Также стоит отметить, что похмелье может стать причиной тошноты, обусловленной воздействием алкоголя, падением уровня сахара и обезвоживанием.