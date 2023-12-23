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Врач Лисицкая нашла связь между сухим воздухом в квартире и ОРВИ

1:06
Здоровье

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая рассказала, каким образом пересушенный воздух в доме способствует развитию ОРВИ.

Врач Лисицкая нашла связь между сухим воздухом в квартире и ОРВИ
Фото: "Отопление" by Yudismoscow is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Если воздух сухой, то слизи меньше, она не может эффективно работать, движение ресничек нарушается, из-за чего больше вирусов может попасть в дыхательные пути человека и вызвать воспаление", — рассказала Лисицкая.

Врач добавила, что капли, содержащие вирус, способны пролететь дальше и сохраниться на более долгое время в сухом воздухе, что также повышает опасность заражения.

Благодаря более влажному воздуху меньше страдают болеющие бронхиальной астмой, потому что влага задерживает частички пыльцы, пыли и шерсти животных, не позволяя им разлетаться, пишет Газета.Ru.

Врач подчеркнула, что в бытовых увлажнителях воздуха важно использовать только чистую воду. Она может быть дистиллированной, бутилированной, родниковой, артезианской или деминерализованной, главное — не из-под крана.

Доктор Комаровский о важности влажности воздуха
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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