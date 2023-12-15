Врач-дерматолог рассказала как избавиться от сухости кожи

1:43 Your browser does not support the audio element. Красота

В холодное время года коже лица требуется особая защита, чтобы предотвратить ее повреждение и сухость. Врач-дерматолог Юлия Галлямова дала комментарий для Pravda.Ru и рассказала как защитить кожу в зимний период.

Фото: nuevamujer.com

Эксперт поделилась, что холодное время не очень благоприятно влияет на кожу, она сильно пересушивается, потому что перепады температуры и домашнее отопление ведет к тому, что потеря влаги увеличивается. Она отметила, что это может привести к быстрому старению, появлению мелких морщин, а также может проявляться в виде покраснения, шелушения, зуда.

“Нужно соблюдать питьевой режим, не забывать о том, что вода – это не чай и не горячительные напитки. И алкоголь тоже пересушивает кожу, вытягивает влагу из кожи. Нужны увлажняющие средства и дополнительный уход в виде масок. Это могут быть тканевые маски, силиконовые маски. И, конечно, перед выходом на улицу обязательно нужно наносить крем. Он должен быть более плотной текстурой, более жирный, более плотный и при возможности, конечно, закрывать лицо шарфом” - рассказала Юлия Галлямова.

В холодный период врач-дерматолог рекомендует использовать плотные крема для лица, особенно это в мороз, в таких средствах преобладает силикон, ланолин в составе. Они очень хорошо защищают от внешнего мороза.

Эксперт также поделилась, что в помещении кожу лица может спасти увлажнитель воздуха, он может предотвратить сухость кожи и обострение проблем, таких как экзема и акне.