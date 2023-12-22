Учёные нашли связь между недосыпанием и ощущением несчастья

Учёные из университета Восточной Англии обнаружили связь между недосыпанием и ощущением несчастья. Результаты исследования опубликованы в Psychological Bulletin.

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Как уточняют эксперты, потеря часа сна может привести к ощущению несчастья. Данное исследование основано на результатах 154 предыдущих исследований на тему влияния сна на качество жизни человека. Суммарно в обоих исследованиях принимали участие более пяти тысяч человек в возрасте от семи до 79 лет.

Как свидетельствуют результаты, если человек спит меньше, чем привык, у него снижается способность мыслить позитивно, и даже лишение всего одного часа сна может спровоцировать появление ощущения несчастья.

В частности, с сильнейшим ухудшением настроения связано сокращение привычной продолжительности сна на три-четыре часа. Если же человек спит слишком мало, то у него появляются симптомы тревоги и депрессии.

Вдобавок, учёные выяснили, что большое количество ночных пробуждений усиливает ощущение счастья незначительно по сравнению с общим недосыпанием.