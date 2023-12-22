Доктор Мясников предупредил о смертоносном для детей вирусе

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Респираторный синтициальный вирус (РСВ) — один из самых опасных из сезонных ОРВИ, сообщил в четверг врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.

Фото: РИА Новости by Владимир Песня

Эта инфекция очень распространена — к двухлетнему возрасту большинство детей уже сталкивались с ней — и носит ярко выраженный сезонный характер, вызывая массовую заболеваемость в холодное время года.

РСВ очень опасен, особенно для грудничков — он уносит больше детских жизней, чем любая другая инфекция, кроме малярии.

"На него приходится 2% от общей смертности детей в возрасте до четырёх лет, а в группе детей до года этот процент возрастает до 7%", — уточнил теледоктор.

У взрослых РСВ может вызвать ОРЗ (порядка 10% случаев обусловлены именно им) и бронхопневмонии. В группах риска, главная из которых — возраст старше 50 лет, тоже даёт высокую летальность — до 6-8%.

"Лечение, как и всех ОРЗ: домашний режим, парацетамол, куриный супчик", — посоветовал Мясников.

Есть и хорошая новость: появилась вакцина. Пока только для пациентов старше 60 лет. Детскую вернули на доработку — оказалось, что привитые ребятишки заражаются чаще и болеют тяжелее.