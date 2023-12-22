Британские диетологи назвали неожиданную пользу лишнего веса у пожилых

Британские исследователи в области диетологии выявили позитивные стороны наличия у пожилых людей старше 65 лет небольшого избыточного веса. По результатам исследования, умеренное превышение веса может способствовать укреплению костей и защите организма от серьезных заболеваний.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

По мнению специалистов, замедление метаболизма в процессе старения приводит к накоплению жировых отложений, что, вопреки общему мнению, может оказаться полезным. Жировые запасы, согласно проведенному исследованию, могут помочь старшему поколению в восстановлении после болезней, которые снижают аппетит и истощают организм. Эти запасы обеспечивают необходимой энергией и питательными веществами, сообщает "Стерлеград".

Кроме того, умеренный слой жира играет роль в защите костей от повреждений при падениях и предотвращает потерю мышечной массы, что имеет значение для поддержания мобильности и равновесия. Рекомендации диетологов предлагают пожилым мужчинам и женщинам поддерживать определенный процент жировой массы в организме: 13-24% для мужчин и 24-35% для женщин. Важно отметить, что индекс массы тела (ИМТ) для лиц старше 60-65 лет должен составлять 27-28 для мужчин и 31-32 для женщин.