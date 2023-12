Британские исследователи в области диетологии выявили позитивные стороны наличия у пожилых людей старше 65 лет небольшого избыточного веса. По результатам исследования, умеренное превышение веса может способствовать укреплению костей и защите организма от серьезных заболеваний.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.