Эксперт по репродукции из Университета Западной Австралии профессор Роджер Харт, подчеркнул, что соблюдение средиземноморской диеты может стать благотворным фактором для женской фертильности.
Суть средиземноморской диеты заключается в увеличенном потреблении растительной пищи, полезных жиров (таких как рыба, орехи), а также включении в рацион сыра, йогурта и белого мяса (курицы, индейки). По мнению доктора Харта, придерживание такого питания может повысить вероятность успешного зачатия как естественным путем, так и при использовании методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), при котором эмбрион, полученный искусственным способом вне организма, переносят в матку женщины, сообщает Газета.Ru.
Репродуктолог отметил, что продукты, входящие в основу средиземноморской диеты, богаты витаминами группы В, антиоксидантами, жирными кислотами омега-3 и клетчаткой. Эти компоненты играют важную роль в поддержании здоровья будущей матери и нормальном внутриутробном развитии плода. Кроме того, такой рацион предусматривает ограничение насыщенных жиров, сахара и натрия, что также благоприятно сказывается на общем состоянии организма.
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