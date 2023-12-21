Профессор Харт назвал тип диеты, которая способствует беременности

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по репродукции из Университета Западной Австралии профессор Роджер Харт, подчеркнул, что соблюдение средиземноморской диеты может стать благотворным фактором для женской фертильности.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Суть средиземноморской диеты заключается в увеличенном потреблении растительной пищи, полезных жиров (таких как рыба, орехи), а также включении в рацион сыра, йогурта и белого мяса (курицы, индейки). По мнению доктора Харта, придерживание такого питания может повысить вероятность успешного зачатия как естественным путем, так и при использовании методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), при котором эмбрион, полученный искусственным способом вне организма, переносят в матку женщины, сообщает Газета.Ru.

Репродуктолог отметил, что продукты, входящие в основу средиземноморской диеты, богаты витаминами группы В, антиоксидантами, жирными кислотами омега-3 и клетчаткой. Эти компоненты играют важную роль в поддержании здоровья будущей матери и нормальном внутриутробном развитии плода. Кроме того, такой рацион предусматривает ограничение насыщенных жиров, сахара и натрия, что также благоприятно сказывается на общем состоянии организма.







