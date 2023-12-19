Диетолог Кабанов объяснил, какой майонез полезен для организма

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качественный и натуральный майонез является полезным, такой продукт не способен навредить организму, сообщил диетолог Алексей Кабанов.

Фото: openverse.org by jules is licensed under CC BY 2.0.

При этом специалист порекомендовал употреблять майонез в маленьких объёмах — не больше 200 грамм несколько раз в неделю. Как пояснил эксперт, в качественном майонезе содержатся растительный масла, вода, желтки, уксус и горчичное масло.

"Все эти ингредиенты натуральны и сами по себе полезны", — сказал диетолог в интервью сайту aif.ru.

Кабанов призвал внимательно читать на упаковке, из чего именно состоит майонез. Продукцию с консервантами, стабилизаторами и эмульгаторами следует избегать, уточнил эксперт. Кроме того, он отметил, что хороший майонез содержит ненасыщенные жиры, положительно влияющие на здоровье сердца и сосудов.

Диетолог развенчал миф о том, что в майонезе есть холестерин. По его словам, в растительных маслах отсутствует это вещество.

Если человек сомневается в качестве майонеза, то можно приготовить такой соус в домашних условиях, резюмировал Кабанов.

Рецепт домашнего майонеза