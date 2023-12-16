Aging: Ученые нашли способ продлить жизнь с помощью мускатного ореха

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Чонбукского и Чунг-Анского университетов Южной Кореи обнаружили, что нектандрин B, содержащийся в мускатном орехе, способен увеличить продолжительность жизни плодовых мушек. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Aging.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Проведенный эксперимент с плодовыми мушками (дрозофилами) включал разделение насекомых на пять групп с различными условиями питания. Одна из групп получала добавку рапамицина, который применяется в медицине для предотвращения отторжения трансплантированных органов и известен своим потенциальным влиянием на продолжительность жизни. Две другие группы получали различные дозы нектандрина B (NecB).

Результаты показали, что самая высокая средняя продолжительность жизни была зафиксирована у мушек, потреблявших 200 мл NecB, где самки прожили в среднем 76 дней, а самцы — 74 дня. В контрольной группе, потреблявшей только кукурузную муку, мушки прожили меньше — самки 65 дней, а самцы 61 день. Кроме того, нектандрин B оказал положительное влияние на функцию опорно-двигательного аппарата, замедлил прогрессирование нарушений зрения и нейродегенеративных изменений у стареющих мушек.

На основе этих результатов ученые высказали надежду на возможность использования нектандрина B в будущем в качестве потенциального терапевтического средства для увеличения продолжительности жизни и борьбы с возрастными изменениями у людей.