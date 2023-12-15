Заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр", Елена Соловьева, предостерегает от использования народных средств для лечения цистита.
Исследование, проведенное в Германии, показывает, что 13% населения считают себя глубоко верующими, но при этом существует тенденция обращаться к традиционным методам лечения. Способы, такие как использование соды, трав, пшена и тепловых процедур, могут оказаться опасными и ухудшить состояние пациента.
Эксперт подчеркивает важность консультации с врачом и предостерегает от самолечения, рекомендуя обратиться за квалифицированной медицинской помощью при симптомах цистита.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".