Врач Соловьёва рассказала о вреде народных методов терапии цистита

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр", Елена Соловьева, предостерегает от использования народных средств для лечения цистита.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Исследование, проведенное в Германии, показывает, что 13% населения считают себя глубоко верующими, но при этом существует тенденция обращаться к традиционным методам лечения. Способы, такие как использование соды, трав, пшена и тепловых процедур, могут оказаться опасными и ухудшить состояние пациента.

Эксперт подчеркивает важность консультации с врачом и предостерегает от самолечения, рекомендуя обратиться за квалифицированной медицинской помощью при симптомах цистита.