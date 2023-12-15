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Врачи призвали не злоупотреблять жаропонижающими при ОРВИ

3:14
Здоровье » Здоровье и профилактика

В последнее время на фоне сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ распространился какой-то странный вирус, вызывающий сильную лихорадку, пишет "МК".

Врачи призвали не злоупотреблять жаропонижающими при ОРВИ
Фото: https://www.keckmedicine.org/blog/what-is-a-normal-body-temperature/

Газета изучила сообщения в соцсетях на эту тему: люди жалуются на очень высокую, до 40°, температуру и кошмарные сны.

"У меня на градуснике почти 40, всё ломит, снятся странные сны. Не помню, когда мне было так плохо в последний раз", "Запершило в носу, стало немного знобить. На следующий день проснулась в мокрой постели, еле встала. Измерила температуру — 39,9. И так почти пять дней!" — делятся больные.

Страждущие бросились в аптеки за жаропонижающими, что уже заметили фармацевты.

"В холодный сезон аптеки всегда отмечают увеличение спроса на лекарства с противовоспалительным, жаропонижающим и обезболивающим действием", — сообщила коммерческий директор Ассоциации новых независимых аптек Виктория Лесникова.

По её словам, современные больные предпочитают обычным препаратам комплексные: "При простудных заболеваниях пациенты предпочитают в первую очередь комплексные порошки, такие как "Терафлю", а затем уже таблетки или капсулы".

Допотопные анальгин и цитрамон уступают место более безопасным лекарствам, подтвердил генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк: "Старые препараты уходят, люди переходят на более современные лекарственные препараты".

Между тем врачи не рекомендуют сбивать жар при более-менее сносном самочувствии, ведь он нужен иммунитету для борьбы с болезнью.

"Подъём температуры — это работа иммунитета. Не надо ему мешать, — призвал главврач частной скорой Лев Авербах. — Ведь вирусы и микробы сразу погибают при высокой температуре. Нет температуры — есть вирус, который может нанести вред организму, есть температура — вирус быстро уничтожается, не успевая нанести вред организму".

Чем выше и дольше держится температура, тем быстрее наступит полное выздоровление, а если будете её сбивать, не удивляйтесь, что болезнь не проходит по две-три недели, добавил он.

"Если температура не превышает 38,5°, организм сам вырабатывает собственный интерферон, поэтому сбивать температуру не рекомендуется", — объяснила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Если совсем невмоготу, принимайте жаропонижающие, но — с чередованием препаратов с разными действующими веществами, чтобы не превышать предельно допустимую дозировку, посоветовала она. К примеру, парацетамол безопасен до 4 граммов в сутки, если больше — для печени могут наступить необратимые последствия.

Врачи также развеяли устоявшийся миф об осложнениях высокой температуры на сердечно-сосудистую систему — по их словам, побочные действия лекарств против простуды для неё куда опаснее.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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