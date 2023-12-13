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Учёные США: чернослив помогает сохранить здоровье костей женщин в период менопаузы

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Здоровье

Чернослив обладает огромной пользой для женского здоровья. К такому выводу пришли американские учёные из Университета в Пенсильвании, результаты научных изысканий которых опубликованы в The Journal of Nutrition.

Учёные США: чернослив помогает сохранить здоровье костей женщин в период менопаузы
Фото: openverse.org by dalvenjah is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если чернослив постоянно присутствует в рационе женщины в период менопаузы, это поможет сохранить её кости крепкими.

Специалисты подсчитали, что для положительного эффекта женщине в возрасте 55+ достаточно съедать 50 граммов чернослива в день. Даже этого количества хватит, чтобы уменьшить риск воспалений, насытить организм витамином D3, кальцием, минералами, ценными микроэлементами и полифенолами.

У женщин, которые едят чернослив постоянно, потеря костной массы снижается, из-за чего уменьшается вероятность развития артрита, остеопороза и онкологии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Специалист Чеканов Максим
В качестве ортопеда-травматолога занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата
Специалист Семевский Андрей
Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.
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