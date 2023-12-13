Учёные США: чернослив помогает сохранить здоровье костей женщин в период менопаузы

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чернослив обладает огромной пользой для женского здоровья. К такому выводу пришли американские учёные из Университета в Пенсильвании, результаты научных изысканий которых опубликованы в The Journal of Nutrition.

Фото: openverse.org by dalvenjah is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если чернослив постоянно присутствует в рационе женщины в период менопаузы, это поможет сохранить её кости крепкими.

Специалисты подсчитали, что для положительного эффекта женщине в возрасте 55+ достаточно съедать 50 граммов чернослива в день. Даже этого количества хватит, чтобы уменьшить риск воспалений, насытить организм витамином D3, кальцием, минералами, ценными микроэлементами и полифенолами.

У женщин, которые едят чернослив постоянно, потеря костной массы снижается, из-за чего уменьшается вероятность развития артрита, остеопороза и онкологии.