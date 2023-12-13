Врач общей практики Лариса Алексеева объяснила, как проветрить квартиру зимой и не замёрзнуть.
Медик предупредила, что в непроветриваемом помещении скапливаются метан, альдегиды и аммиак. Эти вещества провоцируют сонливость и усталость.
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Врач призвала соблюсти баланс между свежестью и теплом в квартире.
"Нужно добиться эффекта золотой середины: не пересушить воздух из-за горячих батарей, но и не переборщить с увлажнением", — цитирует слова Алексеевой "Вечерняя Москва".
Эксперт посоветовала приобрести освежитель воздуха.
Алексеева рассказала, что проветривать помещение нужно от 10 до 15 минут. В это время следует уйти в другую комнату. Нужно также потеплее одеться, чтобы не замёрзнуть.
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