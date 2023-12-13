Врач рассказала, как проветривать квартиру зимой: уйти в другую комнату и теплее одеться

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Лариса Алексеева объяснила, как проветрить квартиру зимой и не замёрзнуть.

Фото: Openverse by adecker31 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Медик предупредила, что в непроветриваемом помещении скапливаются метан, альдегиды и аммиак. Эти вещества провоцируют сонливость и усталость.

Ранее эксперты рассказали, от каких комнатных растений лучше избавиться.

Врач призвала соблюсти баланс между свежестью и теплом в квартире.

"Нужно добиться эффекта золотой середины: не пересушить воздух из-за горячих батарей, но и не переборщить с увлажнением", — цитирует слова Алексеевой "Вечерняя Москва".

Эксперт посоветовала приобрести освежитель воздуха.

Алексеева рассказала, что проветривать помещение нужно от 10 до 15 минут. В это время следует уйти в другую комнату. Нужно также потеплее одеться, чтобы не замёрзнуть.