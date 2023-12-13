Врач Табеева: отёки сигнализируют о сбоях в работе пяти систем организма

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева рассказала, о каких сбоях в организме могут говорить отёки.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам врача, отёки могут являться признаками нарушений в работе пяти систем организма: эндокринной, сердечно-сосудистой, лимфатической, пищеварительной и мочевыделительной.

"Наиболее часто отёки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками", — указала Табеева.

Если в отёках виноваты заболевания сердца, к вечеру ноги отекают ещё больше, человек при этом чувствует слабость, у него возникает одышка или при небольшой нагрузке, или даже в покое.

Также отёками сопровождаются патологии почек, болезни лимфатической системы, и при нарушениях работы органов ЖКТ, например, при циррозе печени, пишет Газета.Ru. Цирроз печени обычно характеризуется отёками стоп, бёдер, голеней и живота, добавила врач.

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