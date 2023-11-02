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Эндокринолог рассказала, что лучше не есть перед сном

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Общеизвестно, что сон влияет на качество жизни: человек, плохо спавший ночью, весь последующий день будет чувствовать себя разбитым и раздражительным.

Эндокринолог рассказала, что лучше не есть перед сном
Фото: ru.freepik.com

И часто на возникновение бессонницы влияют продукты и напитки, которые вы употребляете поздно вечером. Врач-эндокринолог назвала еду, от которой лучше воздержаться перед сном.

Прежде всего необходимо отказаться напитков, которые содержат кофеин, рассказа "Газете.Ру" врач-эндокринолог, к. м.н. Камиля Табеева. Это — кофе, чай, но особо опасны энергетики.

Также перед сном надо воздержаться от шоколада, где также имеется кофеин.

В список запрещенных продуктов по версии врача попали жирная пища, которая долго и сложно усваивается и мешает заснуть.

Также Табеева посоветовала не употреблять вечером арбузы, дыни, грейпфруты и другие фрукты, которые способствуют частому мочеиспусканию.

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Как быстро уснуть при бессоннице
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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