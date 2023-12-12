Нутрициолог Башкирова объяснила, почему после диет многие набирают вес

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В стремлении избавиться от лишнего веса многие предпринимают попытки следовать различным диетам и методам похудения. Однако часто после радости от первых потерянных килограммов наступает разочарование, поскольку вес возвращается, а порой и превышает прежние показатели.

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Нутрициолог и создатель канала "PRO здоровье с пользой" Елена Башкирова пояснила, почему после снижения веса он может не только вернуться к изначальным значениям, но и увеличиться.

"Резкое ограничение пищи является стрессом для организма. Первая реакция может быть потеря веса, но затем, в лучшем случае, вес стабилизируется, а возможно, даже увеличится. Организм воспринимает резкое снижение калорий как 'голодные времена', поэтому начинает активнее откладывать жир. Чем чаще мы прибегаем к ограничительным диетам, тем сложнее будет в будущем вернуть вес к норме, так как метаболизм замедляется, чтобы сэкономить энергию", — рассказала эксперт интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Переключение от крайности к крайности, будь то голодание или переедание во время праздников, наносит серьезный удар по здоровью человека. Это может привести к проблемам с пищеварением, иммунитетом, гормональной системой и даже сексуальным влечением, предупредила специалист.

"Исключая из рациона целые группы продуктов, мы приводим организм в дефицит и вызываем неприятные состояния: отсутствие пищевых волокон, содержащихся в цельных крупах, овощах и фруктах, может вызвать запоры. Отказ от продуктов животного происхождения может привести к дефициту белка, который является строительным материалом для наших мышц. При отсутствии полезных жиров возникают проблемы с кожей и памятью", — подчеркнула Башкирова.

По словам эксперта, строгие диеты не только влияют на вес, но также оказывают негативное воздействие на эмоциональное и психическое состояние человека. В таких случаях неизбежны срывы и переедания.

"Мы утратили первоначальный смысл слова "диета" - в переводе с древнегреческого оно означает 'режим питания', 'образ жизни'. Это означает, что для поддержания здоровья и стройности необходимо выбрать такой тип питания, который можно поддерживать на протяжении всей жизни", — заключила нутрициолог.