Травматолог-ортопед рассказала о причинах нарушения походки в пожилом возрасте

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Травматолог-ортопед "Клиники Фомина" Инна Раздобудько рассказала о патологиях, которые приводят к нарушению походки

Фото: "Angelina Jolie Leg Pose" by ptxdview is licensed under CC BY 2.0.

Медик объяснила, что после 60 лет нарушением походки страдает 10 процентов людей, а в возрасте старше 80 лет — 60%.

Ранее ортопед Дарья Черемисова рассказала о влиянии позы для сна на походку.

Врач рассказала, что проблемы с походкой могут возникать из-за деформации нижних конечностей, патологий опорно-двигательного аппарата, остеоартрита. К хромоте может привести, по словам специалиста, незначительная разница в длине ног и боль в позвоночнике.

Раздобудько отметила, что при заболеваниях тазобедренного сустава возникает коксалгическая походка, так как человек щадит повреждённое бедро.

"При остеоартрите коленного сустава, травмах голеностопного сустава и стопы определяется анталгическая походка — пациент старается не наступать на больную ногу и хромает", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".