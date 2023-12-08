Травматолог-ортопед "Клиники Фомина" Инна Раздобудько рассказала о патологиях, которые приводят к нарушению походки
Медик объяснила, что после 60 лет нарушением походки страдает 10 процентов людей, а в возрасте старше 80 лет — 60%.
Ранее ортопед Дарья Черемисова рассказала о влиянии позы для сна на походку.
Врач рассказала, что проблемы с походкой могут возникать из-за деформации нижних конечностей, патологий опорно-двигательного аппарата, остеоартрита. К хромоте может привести, по словам специалиста, незначительная разница в длине ног и боль в позвоночнике.
Раздобудько отметила, что при заболеваниях тазобедренного сустава возникает коксалгическая походка, так как человек щадит повреждённое бедро.
"При остеоартрите коленного сустава, травмах голеностопного сустава и стопы определяется анталгическая походка — пациент старается не наступать на больную ногу и хромает", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.