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Специалист рассказал, почему в России стали жить дольше

1:55
Здоровье

Pravda.Ru пообщалась по этой теме с Алексеем Зубцом, директором института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

Специалист рассказал, почему в России стали жить дольше
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В нашей стране к концу 2023 года ожидается увеличение продолжительности жизни до 74 лет. По данным Росстата, прирост составит рекордные цифры — на 2,66 года. Среди факторов этому способствовавших, эксперт называет ковидные времена.

"Вот этот дополнительный миллион умерших, который мы имели за эти 2 года, это в основном люди пожилого возраста. Те люди, которые должны были умереть сегодня, умерли 2 года назад. За счет этого происходит сокращение смертности сегодня и увеличение продолжительности жизни. Есть меры правительства, направленные на повышение продолжительности жизни: борьба с алкоголем, сокращение потребления табака, люди перестают есть плохие продукты, имеют возможность покупать хорошие — тоже способствует продолжительности жизни, меры по развитию спорта", — перечисляет социолог.

У России есть хороший ресурс поработать над ещё большей продолжительностью жизни, уверен Алексей Зубец. Тем более, что глава государства поставил ориентир на ближайшие годы- 78 лет.

"Сокращение потребления табака и алкоголя. Мы движемся по этому направлению. Крепкий алкоголь уходит из жизни простых россиян. Стимулирование занятием спортом, предоставление налоговых льгот людям, которые приобретают всякого рода оборудование для занятий спортом. Например, велосипеды. Нужна пропаганда этого дела", — считает эксперт.

Если подытожить, то не укорачивать себе жизнь отчасти в силах самих людей.

Простые, но необычные способы продлить жизнь.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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