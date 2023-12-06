Роспотребнадзор: в России зафиксированы первые случаи микоплазменной инфекции

Роспотребнадзор сообщил о том, что на данный момент в России наблюдаются случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Её клинические проявления не имеют отличия от случаев, зафиксированных за рубежом. В РФ инфекция также проявляется в тяжелых формах.

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В ведомстве заявили, что ситуация с респираторными заболеваниями в РФ полностью под контролем.

В настоящее время о пандемии или эпидемии речь идти не может, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов заявил, что микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей вызывается Mycoplasma pneumoniae, она часто встречается в осенне-зимний период.

Чуланов отметил, что пневмонию при данном заболевании могут лечить антибактериальными лекарствами. Клинические признаки микоплазменной инфекции почти не отличаются от заболеваний, вызванных другими патогенами.

Медицинский эксперт также отметил, что микоплазменная инфекция может проявляться как в форме легкой инфекции верхних дыхательных путей, так в форме тяжелой пневмонии.

Ранее глава Минздрава рассказал о том, что микоплазменная инфекция поддается контролю, а недостатка в эффективных препаратах против неё нет.