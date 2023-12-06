Дерматолог Байрамукова назвала продукты, которые возвращают молодость

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно в интернете появилась информация о том, что дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова высказала свое мнение относительно средств против возрастных изменений. Она поделилась полезными сведениями о различных продуктах, способных задержать признаки старения кожи. Удивительно, что эти средства доступны каждому и могут быть применены в домашних условиях.

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Одним из эффективных средств в борьбе с сухостью и потерей упругости кожи являются увлажняющие маски. Они содержат компоненты, такие как гиалуроновая кислота и алоэ вера, способствующие восстановлению водного баланса кожи и обеспечивающие комфортное увлажнение. Кремы с пептидами также представляют собой эффективный способ борьбы с признаками старения. Пептиды, представляющие собой аминокислотные цепочки, активно способствуют поддержанию упругости и структуры кожи, стимулируя синтез коллагена, уменьшая морщины и предотвращая образование новых.

Продукты с ретинолом (витамином А) являются мощными антиоксидантами, способствующими обновлению кожи и стимуляции производства коллагена. Они улучшают текстуру кожи, уменьшают морщины и защищают от повреждений, вызванных воздействием солнечной радиации. Однако следует быть осторожным при использовании продуктов с ретинолом, начиная с минимальных доз и проконсультировавшись с косметологом, сообщает "В Татарстане".

Продукты с витамином C также эффективны в борьбе с морщинами, выравнивании тонуса кожи и устранении пигментных пятен. Существует много форм витамина C, но наиболее эффективной считается L-Аскорбиновая кислота. Патчи для глаз становятся неотъемлемой частью ухода за кожей, способными омолодить и подтянуть область вокруг глаз, а также устранить признаки усталости, выражая заботу о внешнем виде.