Сексолог Лубенников заявил о неэффективности перевязывания вены на половом члене для лечения импотенции

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто молодые люди делают перевязку вену на половом члене, чтобы улучшить эрекцию. Однако данный метод не очень эффективный, как принято считать. Об этом заявил уролог, сексолог Александр Лубенников в своём Telegram-канале.

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Он отметил, что такой метод лечения импотенции может вызвать усиленный отток крови от гениталий во время эрекции. Часто медики предлагают ненужные манипуляции, коммерциализируя этот диагноз, отметил специалист.

Лубенников подчеркнул важность точной диагностики проблемы. Это можно осуществить с помощью компьютерной томографии полового органа с созданием искусственной эрекции.