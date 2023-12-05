Часто молодые люди делают перевязку вену на половом члене, чтобы улучшить эрекцию. Однако данный метод не очень эффективный, как принято считать. Об этом заявил уролог, сексолог Александр Лубенников в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что такой метод лечения импотенции может вызвать усиленный отток крови от гениталий во время эрекции. Часто медики предлагают ненужные манипуляции, коммерциализируя этот диагноз, отметил специалист.
Лубенников подчеркнул важность точной диагностики проблемы. Это можно осуществить с помощью компьютерной томографии полового органа с созданием искусственной эрекции.
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
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