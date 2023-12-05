В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление чувств женщин

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Проект нового законопроекта оценила писательница, общественный деятель Мария Арбатова.

Фото: newdaynews.ru

"Женщины должны быть защищены от сексизма, потому что бесконечный наезд на то, что у тебя часики тикают, и ты еще не родила 25 человек, является нарушением прав человека. Бесконечные истории вокруг абортов, когда-то ли их запретят, то ли их запретят где-то, то ли их будут осуждать. Психологическое насилие над женщиной перед тем, как она решилась на очень серьезный и без того шаг во время беременности, тоже является психологическим насилием", — приводит свои аргументы спикер Pravda.Ru.

Уверенности в том, что данный законопроект, над которым сейчас идёт работа, претворится в жизнь, у общественницы нет. Тем не менее Мария Арбатова называет инициативу достойной и заслуживающей внимания.

"Существующее законодательство вообще не берет в расчет то, что волонтеры, которые приходят к женщине, которая и без того находится в трагической ситуации по отношению к своей судьбе, к своей психике, к своему здоровью, не понимают, что это психологическое насилие. Есть самые незащищенные категории — какая-нибудь молодая девушка, которая не может противостоять давлению вот этой вот тетки-волонтерши. В результате она рожает ребенка, а потом либо выносит его на снег, либо в мусорный бак, как мы каждый день видим информацию. У нас даже нет беби-боксов, чтобы спасти этих ненужных детей, либо сдает в детский дом", — заявляет писательница.

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