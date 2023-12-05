Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Гудков показал, как Ургант въехал на лыжах в Останкино
В Москве прошёл закрытый показ лишённого проката фильма "Сказки" Александра Сокурова
Румяные щеки: как может проявляться аллергия на холод
Милонов предложил штрафовать за неверие в страдания температурящих мужчин
Врач Лебедева нашла связь между розмарином, красным перцем и гвоздикой с болезнями ЖКТ
В Запорожье считают, что Зеленскому придётся повысить "долю отката" для получения помощи от США
В 73 года от тяжёлой болезни умерла народная артистка РФ Татьяна Владимирова
Обвиняемого в убийстве школьника из Иркутска поместили под стражу на два месяца
Semafor: Евросоюз не сможет заменить помощь Украине от США

Рост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 22,8%

1:31
Здоровье

За последнюю неделю в стране замечен значительный рост заболеваемости коронавирусом, составивший 22,8%. Также отмечено увеличение числа госпитализаций на 12%, согласно данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Рост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 22,8%
Фото: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/9/06/755864241436069.jpeg

Известно, что в 52 субъектах РФ был отмечен рост числа госпитализаций, а заболеваемость увеличилась в 73 регионах страны. За прошедшую неделю удалось выздороветь 69 636 заболевшим, что на 27,1% больше, чем на предыдущей неделе. Также сообщается о 138 смертях от коронавируса.

"Сейчас только три фактора: первый — массовые мероприятия, а их достаточно много, и второй — никто не надевает маски, масочный режим все забыли. Китайцы никогда не забывают: когда ходят в места скопления, они обязательно одевают маски, а третий — то, что больные люди продолжают ходить на работу и заражают окружающих. Поэтому, естественно, все риски повысились и заболеваемость увеличилась” — поделилась в комментарии для Pravda. Ru врач-терапевт Людмила Лапа.

Также самый большой риск подхватить вирус — это общественный транспорт. Поэтому стоит помнить о мерах безопасности и надевать маски и перчатки. Тем не менее, эксперт отметила, что больше роста заболеваемости коронавирусом не будет

 

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
Последние материалы
Рост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 22,8%
Сотрудники спецназа ГУФСИН задержаны по подозрению в налетах на ночные заведения
В ОДКБ заявили, что альянс не допустит провокации на границе своих территорий
Ушёл из жизни советский и армянский актёр Сурен Бабаян
В Раде узнали, что Украину не возьмут в НАТО
Прилепин о возвращении в Россию иноагентов: к следующему новогоднему огоньку успеют
Российские войска зачищают леса в окрестностях Артёмовского в ДНР
Запрет на Apple: ЦБ России и другие организации отказываются от iPhone
В Госдуме рассмотрят законопроект об оскорблении чувств женщин
Полиция разыскивает основателя "Омского гражданского объединения" Родькина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников