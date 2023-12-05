За последнюю неделю в стране замечен значительный рост заболеваемости коронавирусом, составивший 22,8%. Также отмечено увеличение числа госпитализаций на 12%, согласно данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Известно, что в 52 субъектах РФ был отмечен рост числа госпитализаций, а заболеваемость увеличилась в 73 регионах страны. За прошедшую неделю удалось выздороветь 69 636 заболевшим, что на 27,1% больше, чем на предыдущей неделе. Также сообщается о 138 смертях от коронавируса.
"Сейчас только три фактора: первый — массовые мероприятия, а их достаточно много, и второй — никто не надевает маски, масочный режим все забыли. Китайцы никогда не забывают: когда ходят в места скопления, они обязательно одевают маски, а третий — то, что больные люди продолжают ходить на работу и заражают окружающих. Поэтому, естественно, все риски повысились и заболеваемость увеличилась” — поделилась в комментарии для Pravda. Ru врач-терапевт Людмила Лапа.
Также самый большой риск подхватить вирус — это общественный транспорт. Поэтому стоит помнить о мерах безопасности и надевать маски и перчатки. Тем не менее, эксперт отметила, что больше роста заболеваемости коронавирусом не будет.
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