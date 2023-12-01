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Биолог Созыкин назвал орех, который помогает бороться с онкологией

1:10
Здоровье

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, специалист по клеточной биологии Александр Созыкин поделился своим мнением о полезных свойствах миндального ореха.

Биолог Созыкин назвал орех, который помогает бороться с онкологией
Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

По словам ученого, миндаль способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он снижает уровень холестерина, что уменьшает риск образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Кроме того, миндаль оказывает положительное воздействие на артериальное давление, стимулируя приток крови к внутренним органам, сообщает svpressa.

"Миндаль может служить продуктом, способствующим снижению уровня сахара в крови, благодаря содержанию магния. Рекомендуется употреблять 10-16 миндальных орехов в день. Этот продукт способствует предотвращению развития инсулинорезистентности, особенно полезен для людей с сахарным диабетом второго типа," — отметил эксперт.

Кроме того, миндаль является эффективным средством борьбы с избыточным весом и ожирением.

Миндаль. Польза и вред.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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