Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, специалист по клеточной биологии Александр Созыкин поделился своим мнением о полезных свойствах миндального ореха.
По словам ученого, миндаль способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он снижает уровень холестерина, что уменьшает риск образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.
Кроме того, миндаль оказывает положительное воздействие на артериальное давление, стимулируя приток крови к внутренним органам, сообщает svpressa.
"Миндаль может служить продуктом, способствующим снижению уровня сахара в крови, благодаря содержанию магния. Рекомендуется употреблять 10-16 миндальных орехов в день. Этот продукт способствует предотвращению развития инсулинорезистентности, особенно полезен для людей с сахарным диабетом второго типа," — отметил эксперт.
Кроме того, миндаль является эффективным средством борьбы с избыточным весом и ожирением.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.