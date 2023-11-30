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Диетолог Ромашина рассказала о кашах быстрого приготовления: "Это быстрые углеводы"

1:07
Здоровье

Диетолог, нутрициолог, психолог Ольга Ромашина в беседе с Pravda. Ru объяснила, стоит ли есть каши быстрого приготовления.

Диетолог Ромашина рассказала о кашах быстрого приготовления: "Это быстрые углеводы"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что нужно обращать внимание на объём потребляемых продуктов.

"Нет плохих и хороших продуктов. Вопрос в том, насколько часто вы едите, что является основой вашего рациона", — рассказала эксперт.

Она отметила, что каши быстрого приготовления могут выручить, если человек куда-то опаздывает и не может приготовить что-то другое.

"Каша будет хорошим дополнением, например, завтрака человека или какого-то перекуса. Эти каши тоже бывают разными. Поскольку каша быстро заваривается, там она мелкого помола. Это быстрые углеводы. Но они могут дать энергию человеку. Если он с чем-то сочетает её, будет вообще замечательно. Например, какой-то белковый продукт. Условно, яйцом дополнить эту кашу. Чтобы завтрак был комплексным: содержал белки, жиры и углеводы", — объяснила специалист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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