Диетолог Ромашина рассказала о кашах быстрого приготовления: "Это быстрые углеводы"

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, нутрициолог, психолог Ольга Ромашина в беседе с Pravda. Ru объяснила, стоит ли есть каши быстрого приготовления.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что нужно обращать внимание на объём потребляемых продуктов.

"Нет плохих и хороших продуктов. Вопрос в том, насколько часто вы едите, что является основой вашего рациона", — рассказала эксперт.

Она отметила, что каши быстрого приготовления могут выручить, если человек куда-то опаздывает и не может приготовить что-то другое.

"Каша будет хорошим дополнением, например, завтрака человека или какого-то перекуса. Эти каши тоже бывают разными. Поскольку каша быстро заваривается, там она мелкого помола. Это быстрые углеводы. Но они могут дать энергию человеку. Если он с чем-то сочетает её, будет вообще замечательно. Например, какой-то белковый продукт. Условно, яйцом дополнить эту кашу. Чтобы завтрак был комплексным: содержал белки, жиры и углеводы", — объяснила специалист.