По мнению диетолога Майкла Мосли, регулярное употребление одного яблока в день значительно сократит необходимость посещения врачей. Он подчеркивает, что яблоки являются универсальным продуктом, способствующим укреплению здоровья. Мосли выделяет их положительное воздействие на работу кишечника, обогащение организма витаминами и полезными веществами, способность контролировать уровень холестерина и снижать риск развития диабета.
Кроме того, диетолог утверждает, что яблоки стимулируют выработку оксида азота, который борется с воспалениями, нормализует кровяное давление и создает благоприятное окружение для полезных бактерий в организме. Мосли рекомендует употреблять яблоки ежедневно в качестве перекуса или вместо десерта после еды, утверждая, что такая привычка поможет реже заболевать, улучшит общее самочувствие и, в конечном итоге, продлит жизнь.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.