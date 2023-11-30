Диетолог Мосли посоветовал каждый день есть яблоки, чтобы реже болеть

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению диетолога Майкла Мосли, регулярное употребление одного яблока в день значительно сократит необходимость посещения врачей. Он подчеркивает, что яблоки являются универсальным продуктом, способствующим укреплению здоровья. Мосли выделяет их положительное воздействие на работу кишечника, обогащение организма витаминами и полезными веществами, способность контролировать уровень холестерина и снижать риск развития диабета.

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Кроме того, диетолог утверждает, что яблоки стимулируют выработку оксида азота, который борется с воспалениями, нормализует кровяное давление и создает благоприятное окружение для полезных бактерий в организме. Мосли рекомендует употреблять яблоки ежедневно в качестве перекуса или вместо десерта после еды, утверждая, что такая привычка поможет реже заболевать, улучшит общее самочувствие и, в конечном итоге, продлит жизнь.

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