Психолог Покусаева: чрезмерные нагрузки в декабре приведут к нервному истощению

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди стараются подвести рабочие и личные итоги в декабре. При этом некоторые из них, стремясь завершить все дела, перенапрягаются перед Новым годом. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщила семейный и детский психолог Олеся Покусаева.

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По её словам, в декабре важно правильно распределить силы, чтобы не перегружать себя. Она напомнила, что 31 декабря не заканчивается старая жизнь, а 1 января не начинается новая. Как подчеркнула специалист, это навязанная обществом стратегия.

"В декабре следует сохранить свой баланс, не отдавать все ресурсы. Очень многие люди в январе потом говорят, будто жизнь закончилась, у них такое полное опустошение, поскольку до этого гонка была на работе, с покупками подарков, одежды и так далее. Основная рекомендация заключается в том, чтобы не оставлять всё на последние дни декабря, помнить, что жизнь продолжается. А если на надрыве месяц провести, потом будет тяжело восстановиться", — сказала Покусаева.

Декабрьская "гонка" за целями часто негативно отражается на психическом здоровье, уточнила эксперт. Психолог отметила, что у человека впоследствии происходит серьёзное нервное истощение.

Она посоветовала россиянам больше отдыхать в декабре, ведь в январе можно продолжить выполнение различных задач и реализацию целей.

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