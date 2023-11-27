Психолог объяснил склонность к перееданию в новогодние праздники: эмоции и социальное давление

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В дни новогодних каникул люди обычно едят намного больше, чем в остальное время. По мнению автора Дзен-канала "Экологичный психолог", клинического психолога "Клиники доктора Аникиной" Станислава Самбурского, на это есть три основные причины.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт считает, что, прежде всего, в переедании на праздники виноваты эмоции.

"Во-первых, эмоциональное состояние. Люди могут переедать, чтобы заглушить чувство одиночества, чтобы снять напряжение или просто чем-то себя занять. Еда дает ощущение удовлетворения, безопасности и сопричастности празднику: "я тоже ем оливье, я тоже отмечаю с вами", — сказал Самбурский.

При этом важно помнить, что эмоции, связанные с едой, не длятся долго, и на их место быстро приходит чувство вины за съеденное и печаль при виде своей поплывшей фигуры, пишет Газета.Ru.

Вторая причина переедания — социальная, когда люди легко поддаются уговорам попробовать всё, что стоит на столе, и не отказываются выпить "за праздник". А за праздничным столом люди непроизвольно начинают делать так, как делают все вокруг, — есть много и быстро.

А в-третьих, россияне даже не понимают, сколько калорий они получают за новогодним столом. К тому же им ошибочно кажется, что они легко смогут "сбросить" их, если немного покатаются с горки или погуляют, добавил психолог.

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