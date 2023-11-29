Онколог Астраханцев: употребление спиртного и колбасы в Новый год может стать причиной рака

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые блюда, которые россияне традиционно ставят на новогодний стол, могут стать причиной развития рака. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части "Евроонко" Максим Астраханцев.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам врача, возглавляет ТОП главных новогодних канцерогенов алкоголь. Астраханцев уточнил, что от одного бокала шампанского или вина вреда не будет, однако если потреблять спиртные напитки в неумеренном количестве, возрастает риск развития онкологии груди, горла, печени и пищевода.

Угрожают здоровью и колбасы, а также мясные нарезки. В такие продукты в процессе технологической обработки добавляют потенциально опасные консерванты и усилители вкуса, которые угрожают раком прямой и толстой кишки.

"Чтобы снизить этот риск, рекомендуется заменить колбасы и нарезки на натуральное мясо, которое не прошло технологическую обработку. Это позволит избежать потенциально опасных добавок и получить более полезные питательные вещества", — сказал Астраханцев в разговоре с РИАМО.

Третий продукт, которого лучше избегать, это покупные сладости, в которых содержится большое количество сахара, консервантов и добавок. Фабричные десерты лучше заменить на домашние, а также на фрукты и сухофрукты, добавил онколог.

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