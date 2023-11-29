Некоторые блюда, которые россияне традиционно ставят на новогодний стол, могут стать причиной развития рака. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части "Евроонко" Максим Астраханцев.
По словам врача, возглавляет ТОП главных новогодних канцерогенов алкоголь. Астраханцев уточнил, что от одного бокала шампанского или вина вреда не будет, однако если потреблять спиртные напитки в неумеренном количестве, возрастает риск развития онкологии груди, горла, печени и пищевода.
Угрожают здоровью и колбасы, а также мясные нарезки. В такие продукты в процессе технологической обработки добавляют потенциально опасные консерванты и усилители вкуса, которые угрожают раком прямой и толстой кишки.
"Чтобы снизить этот риск, рекомендуется заменить колбасы и нарезки на натуральное мясо, которое не прошло технологическую обработку. Это позволит избежать потенциально опасных добавок и получить более полезные питательные вещества", — сказал Астраханцев в разговоре с РИАМО.
Третий продукт, которого лучше избегать, это покупные сладости, в которых содержится большое количество сахара, консервантов и добавок. Фабричные десерты лучше заменить на домашние, а также на фрукты и сухофрукты, добавил онколог.
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