Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mail: употребление витаминов без назначения врача опасно для здоровья
На юге Москвы взрослый мужчина домогался трёх школьниц
Врач-терапевт рассказала о пищевых привычках, приводящих к язве желудка: полуфабрикаты и еда наспех
Самый большой хоккейный стадион в мире, "СКА Арена" открылся в Петербурге
Представитель Армении не приедет на встречу глав совбезов стран СНГ
Онколог перечислил самые коварные виды рака: они долго себя никак не проявляют
Фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как сбросила 20 килограммов после родов
Эксперты МВФ: мир разделится на блоки США-ЕС и Россия-Китай
Нутрициолог рассказала о сладостях, которые помогают похудеть

Онколог Астраханцев: травмы родинок не всегда приводят к раку

1:26
Здоровье

Утверждение о том, что повреждение родинки обязательно приведет к развитию рака, является неправильным. Об этом заявил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники "Евроонко" Максим Астраханцев в интервью для РИАМО.

Онколог Астраханцев: травмы родинок не всегда приводят к раку
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его мнению, повреждения родинок могут вызвать различные нежелательные последствия, такие как кровотечение, образование шрамов и риски инфекции, однако это не всегда приводит к развитию онкологических заболеваний, сообщает Газета.Ru.

"Представьте, что у вас есть документ, который вы сканируете и затем делаете копии. После 15-й копии текст, вероятно, станет нечитаемым. То же самое можно сказать о родинках: после каждого повреждения они могут восстанавливаться, но при постоянных хронических повреждениях существует риск возникновения патологий", — пояснил Астраханцев.

В случае повреждения родинки онколог рекомендовал не паниковать, однако не откладывать визит к специалисту для проведения гистологического анализа нового образования.

Ранее Максим Астраханцев отмечал, что регулярно осматривать свои родинки рекомендуется не реже одного раза в месяц. Особенно внимательными должны быть люди со светлой кожей, так как у них выше риск развития злокачественных образований кожи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Ученые испуганы магнитной бурей K-индекса, которая сегодня ударит по России
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Последние материалы
В Саратовской области сотрудникам школ и детских садов предписали перечислять однодневный заработок на СВО
В Самарской области подростка заподозрили в подготовке теракта в школе
Противозачаточные таблетки могут повредить участки мозга, регулирующие страх
Первый случай гонконгского гриппа зафиксирован на Сахалине
Психолог Костеренко объяснил, почему Моргенштерн* все еще за границей
Умная техника может рассказать все секреты владельца
Садальский рассказал о преимуществах жизни в СССР
В Британии женщине диагностировали рак после съеденного пирога
Дандыкин: ВСУ готовятся к мощному удару по Крыму, но в ответ получат "Цирконом"
Рэпер Моргенштерн* о возможности выступления перед бойцами СВО: "Буду решать"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников