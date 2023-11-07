Онколог Астраханцев: травмы родинок не всегда приводят к раку

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утверждение о том, что повреждение родинки обязательно приведет к развитию рака, является неправильным. Об этом заявил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники "Евроонко" Максим Астраханцев в интервью для РИАМО.

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По его мнению, повреждения родинок могут вызвать различные нежелательные последствия, такие как кровотечение, образование шрамов и риски инфекции, однако это не всегда приводит к развитию онкологических заболеваний, сообщает Газета.Ru.

"Представьте, что у вас есть документ, который вы сканируете и затем делаете копии. После 15-й копии текст, вероятно, станет нечитаемым. То же самое можно сказать о родинках: после каждого повреждения они могут восстанавливаться, но при постоянных хронических повреждениях существует риск возникновения патологий", — пояснил Астраханцев.

В случае повреждения родинки онколог рекомендовал не паниковать, однако не откладывать визит к специалисту для проведения гистологического анализа нового образования.

Ранее Максим Астраханцев отмечал, что регулярно осматривать свои родинки рекомендуется не реже одного раза в месяц. Особенно внимательными должны быть люди со светлой кожей, так как у них выше риск развития злокачественных образований кожи.

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