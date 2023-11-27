Врач Кашух: не верьте мифам, что разгрузочные дни избавляют от шлаков и токсинов

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи часто рассматривают разгрузочные дни как периоды, когда человек ограничивает прием калорий (обычно до 1500 ккал) и исключает определенные продукты (сладости, фастфуд, жиры, соль), но не полностью отказывается от пищи, подчеркивает врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в беседе с "Газета.Ru".

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Такие дни часто выбирают люди, стремящиеся сбросить вес, исходя из предположения, что такой подход может быть более эффективным. Некоторые исследования, однако, указывают на то, что система, при которой голодные дни чередуются с обычными, может быть эффективнее, чем ежедневное небольшое снижение калорийности. Тем не менее, существуют исследования, не подтверждающие существенных различий между этими методами.

Кашух отмечает, что самостоятельное установление разгрузочных дней может быть неэффективным методом похудения. Во-первых, это затрудняет поддержание баланса калорий, так как люди часто склонны перекомпенсировать калорийный дефицит, потребляя в одни дни больше, чем в другие. Во-вторых, физически и психологически сложно переносить голод, что может сказаться на работоспособности, внимании и настроении. В-третьих, несбалансированное питание и монодиеты могут вызвать проблемы с пищеварением и привести к дефициту витаминов и минералов.

По мнению специалиста, эффективность разгрузочных дней часто переоценивается, так как уменьшение веса сразу после таких дней обусловлено, скорее, потерей лишней жидкости, чем снижением жира.

Кашух подчеркивает, что разгрузочные дни лучше проводить под руководством врача-диетолога, и не рекомендует самостоятельно применять этот метод похудения. Она также предостерегает от использования разгрузочных дней беременными, кормящими женщинами, людьми с сахарным диабетом и проблемами пищеварения, а также в случае любых заболеваний. Завершая, она советует строить здоровое питание с сбалансированными калориями, белками, жирами и углеводами, а также вести активный образ жизни.

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