Врачи предупредили о главной ошибке при походе в туалет

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи поделились информацией о возможных последствиях неправильного использования туалетной бумаги. Эксперты утверждают, что биде является наиболее безопасным средством для поддержания туалетной гигиены. Однако проблемы могут возникнуть из-за неправильного использования этого устройства.

Фото: openverse "Toilet warning sign" by James Nash (aka Cirrus) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно проявлять максимальную осторожность при очистке и избегать травмирования интимных зон. Использование агрессивных составов мыла может вызвать раздражение, а постоянные повреждения нежных тканей могут способствовать развитию геморроя, вздутию вен в толстой кишке и кровотечению, сообщает hibiny.ru.

Рекомендуется отдавать предпочтение многослойной и неотбеленной туалетной бумаге. При проведении гигиенических процедур следует избегать движений сзади вперёд, чтобы предотвратить попадание бактерий в уретру и развитие инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

Туалетная бумага | Как это устроено | Discovery