Врачи поделились информацией о возможных последствиях неправильного использования туалетной бумаги. Эксперты утверждают, что биде является наиболее безопасным средством для поддержания туалетной гигиены. Однако проблемы могут возникнуть из-за неправильного использования этого устройства.
Важно проявлять максимальную осторожность при очистке и избегать травмирования интимных зон. Использование агрессивных составов мыла может вызвать раздражение, а постоянные повреждения нежных тканей могут способствовать развитию геморроя, вздутию вен в толстой кишке и кровотечению, сообщает hibiny.ru.
Рекомендуется отдавать предпочтение многослойной и неотбеленной туалетной бумаге. При проведении гигиенических процедур следует избегать движений сзади вперёд, чтобы предотвратить попадание бактерий в уретру и развитие инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.