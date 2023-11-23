Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов
В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны
Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро
В кишинёвском парке выложили свастику
Тело актера, умершего в Индии, не вернут на Родину
Генпрокуратуры Украины сообщила, что число дезертировал увеличилось в 10 раз

Эксперты предупредили: коклюшем придется переболеть всем

2:32
Здоровье

Заболеваемость коклюшем достигла таких масштабов, что для победы над инфекцией и формирования коллективного иммунитета, придется переболеть всем. Об этом рассказал врач-инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.

Эксперты предупредили: коклюшем придется переболеть всем
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Характер заболеваемости уже более массовый. Вспышки отмечаются повсеместно. Ситуация с коклюшем схожа с той, что возникла с корью. В период ограничений, самоизоляции и отсутствия профилактических прививок увеличилась неиммунная прослойка населения. Не привитых от коклюша становится все больше, а движение антипрививочников способствует росту вспышек. При таком уровне привитых остается только всем переболеть. Иммунитет к коклюшу после перенесенного заболевания формируется достаточно стойким и продолжительным," — отметил Поздняков.

Этот год на рост заболеваемости повлияла теплая погода, добавил эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"Аномально теплая для сезона погода способствует передаче инфекций и увеличивает жизнеспособность вирусов и бактерий на поверхностях," — сообщил специалист.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что больной может быть заразен длительное время. Об этом сообщает URA.RU.

"Дебют болезни похож на обычную ОРВИ, а развивающийся кашель может не сразу привлечь внимание врача. Пациенты могут заниматься самолечением, заражая окружающих. При коклюше человек может оставаться заразным до трех с половиной недель," — добавил Токарев.

Вероятность заразиться очень высока, рассказал Иванов. "Коклюш чаще болеют дети и подростки. Это очень заразное заболевание: вероятность заражения при контакте с больным достигает 90%," — предупредил эксперт.

По словам Иванова, вакцинация не гарантирует полной защиты.

"Прививка не является 100% защитой от заболевания. Вакцинированные дети могут заболеть, особенно при сниженном иммунитете, но болезнь будет легче и без осложнений," — отметил эксперт лаборатории "Гемотест".

Вспышки коклюша произошли по всей стране, особенно пострадали детские учреждения. В Минздраве РФ заверили, что дефицита прививок в регионах нет.

Симптомы Коклюша у детей и взрослых. Что такое коклюш: возбудитель и инкубационный период
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов
В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны
Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро
В кишинёвском парке выложили свастику
Тело актера, умершего в Индии, не вернут на Родину
Генпрокуратуры Украины сообщила, что число дезертировал увеличилось в 10 раз
Граждане России предоставили ответы на ключевые вопросы: отношение к СВО, "трудовой миграции" и абортам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников