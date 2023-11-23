Эксперты предупредили: коклюшем придется переболеть всем

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболеваемость коклюшем достигла таких масштабов, что для победы над инфекцией и формирования коллективного иммунитета, придется переболеть всем. Об этом рассказал врач-инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.

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"Характер заболеваемости уже более массовый. Вспышки отмечаются повсеместно. Ситуация с коклюшем схожа с той, что возникла с корью. В период ограничений, самоизоляции и отсутствия профилактических прививок увеличилась неиммунная прослойка населения. Не привитых от коклюша становится все больше, а движение антипрививочников способствует росту вспышек. При таком уровне привитых остается только всем переболеть. Иммунитет к коклюшу после перенесенного заболевания формируется достаточно стойким и продолжительным," — отметил Поздняков.

Этот год на рост заболеваемости повлияла теплая погода, добавил эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"Аномально теплая для сезона погода способствует передаче инфекций и увеличивает жизнеспособность вирусов и бактерий на поверхностях," — сообщил специалист.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что больной может быть заразен длительное время. Об этом сообщает URA.RU.

"Дебют болезни похож на обычную ОРВИ, а развивающийся кашель может не сразу привлечь внимание врача. Пациенты могут заниматься самолечением, заражая окружающих. При коклюше человек может оставаться заразным до трех с половиной недель," — добавил Токарев. Вероятность заразиться очень высока, рассказал Иванов. "Коклюш чаще болеют дети и подростки. Это очень заразное заболевание: вероятность заражения при контакте с больным достигает 90%," — предупредил эксперт.

По словам Иванова, вакцинация не гарантирует полной защиты.

"Прививка не является 100% защитой от заболевания. Вакцинированные дети могут заболеть, особенно при сниженном иммунитете, но болезнь будет легче и без осложнений," — отметил эксперт лаборатории "Гемотест".

Вспышки коклюша произошли по всей стране, особенно пострадали детские учреждения. В Минздраве РФ заверили, что дефицита прививок в регионах нет.

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