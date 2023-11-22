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Заболеваемость ковидом вырастет после Нового года

1:24
Здоровье » Здоровье и профилактика

В Роспотребнадзоре ожидают роста заболеваемости ковидом и другими ОРВИ после Нового года. Об этом замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов сообщил в среду на пресс-конференции, посвящённой текущему эпидсезону.

Заболеваемость ковидом вырастет после Нового года
Фото: Одноклассники

"Традиционно после новогодних праздников отмечается следующий подъём заболеваемости, который обусловлен тем, что некоторые из наших сограждан покинут пределы нашей страны и привезут новые вирусы. Возвращаясь в коллективы, мы будем делиться не только впечатлениями о проведённых новогодних праздниках, но и к сожалению будем обмениваться вирусами, поэтому традиционно в январе наблюдается второй пик подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, и ковид вовсе никакое не исключение", — объяснил он.

В то же время специалисты уже не ожидают резких пиков и волн заболеваемости коронавирусом, подобных наблюдавшимся в начале пандемии, добавил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Колебания эпидемиологических показателей сгладились, что послужило одной из причин объявления ВОЗ об отмене пандемии, хотя болезнь, конечно, никуда не ушла. "Пандемия продолжается, но уже без волн", — прокомментировал он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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