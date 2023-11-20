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Daily Mail: тошнота и потливость могу быть признаками сердечного приступа

1:20
Здоровье

Кашель, тошнота и потливость могут быть признаками инфаркта миокарда, сообщает Daily Mail.

Daily Mail: тошнота и потливость могу быть признаками сердечного приступа
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Инфаркт миокарда, или сердечный приступ, происходит из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце. Он может вызываться различными причинами, такими как сахарный диабет, гипертония, нездоровый образ жизни, стрессы и длительное эмоциональное перенапряжение. Боль в груди, головокружение и затруднение дыхания — типичные симптомы инфаркта миокарда. Однако также могут наблюдаться менее очевидные проявления, такие как кашель.

"Сердечный" кашель связан с застоем крови в легких из-за недостаточной способности сердца перекачивать ее. Потливость, возникающая внезапно без видимых причин, также может служить сигналом о проблемах с сердцем. Тошнота, сопровождающаяся рвотой и болью в верхней части живота, также может быть тревожным признаком.

Регулярное отслеживание уровней кровяного давления и холестерина, а также поддержание их в норме, может снизить риск сердечного приступа. Высокий уровень холестерина может привести к образованию жировых отложений в артериях, что усложняет движение крови и повышает риск инфаркта миокарда.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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