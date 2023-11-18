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Врач Вялов: жареные блюда вместе с пивом вызывают рак

1:53
Здоровье

Врач гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал о том, какие продукты питания он считает наиболее опасными для здоровья. По мнению врача, все блюда из полуфабрикатов следует классифицировать как вредную пищу. Он объясняет это тем, что готовый продукт, который нужно только подогреть, обычно содержит добавки, которые позволяют сохранить его свежесть, придать вкусность, сделать его более объёмным и экономически выгодным. Именно из-за этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными, отмечает Вялов.

Врач Вялов: жареные блюда вместе с пивом вызывают рак
Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Врач ссылается на проведенные исследования, которые показали, что употребление полуфабрикатов в больших количествах (например, несколько порций в день) более чем вдвое увеличивает риск воспалительных процессов в кишечнике. Кроме того, слишком частое потребление такой пищи может привести к образованию полипов в организме.

"А это предраковое состояние", — предупредил гастроэнтеролог.

Наиболее опасными считаются жареные готовые блюда. По словам Вялова, такая пища часто готовится в промышленных условиях, где масло используется в течение длительного времени. Это негативно сказывается на здоровье кишечника, вызывая воспалительные процессы и инфекции, а также приводя к избыточному размножению микробов. Сочетание жареной еды с пивом считается особенно опасным, так как они оба ведут к развитию рака кишечника в молодом возрасте.

Вялов также подчёркивает, что среди всех видов алкоголя пиво является наиболее неблагоприятным вариантом, так как редко кто ограничивается только одной порцией этого напитка. Известно, что пенное пиво оказывает крайне негативное воздействие на кишечник.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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