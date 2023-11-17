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Врач-терапевт рассказал о причинах усталости после пробуждения: "Сердце работает хуже"

1:09
Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, о каких проблемах со здоровьем говорит разбитое состояние после ночного сна.

Врач-терапевт рассказал о причинах усталости после пробуждения: "Сердце работает хуже"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказал, что полноценному сну может мешать перевозбуждение организма, стресс или храп. Проблемы с дыханием, по его словам, могут провоцировать нехватку кислорода.

Терапевт объяснил, что высокое артериальное давление (гипертония) также мешает расслабиться и отдохнуть во сне.

Ранее врач-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что свечение от экрана смартфона подавляет выработку гормона мелатонина.

Причиной недосыпа, по словам эксперта, может быть и хроническая сердечная недостаточность

"Это связано с тем, что сердце работает хуже, чем у здорового человека, и перекачивает кровь по сосудам с трудом. Поэтому появляются проблемы со сном", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Сахарный диабет, по словам медика, приводит к нехватке глюкозы, из-за чего тоже может возникать чувство усталости после пробуждения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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