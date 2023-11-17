Врач-терапевт рассказал о причинах усталости после пробуждения: "Сердце работает хуже"

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, о каких проблемах со здоровьем говорит разбитое состояние после ночного сна.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказал, что полноценному сну может мешать перевозбуждение организма, стресс или храп. Проблемы с дыханием, по его словам, могут провоцировать нехватку кислорода.

Терапевт объяснил, что высокое артериальное давление (гипертония) также мешает расслабиться и отдохнуть во сне.

Ранее врач-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что свечение от экрана смартфона подавляет выработку гормона мелатонина.

Причиной недосыпа, по словам эксперта, может быть и хроническая сердечная недостаточность

"Это связано с тем, что сердце работает хуже, чем у здорового человека, и перекачивает кровь по сосудам с трудом. Поэтому появляются проблемы со сном", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Сахарный диабет, по словам медика, приводит к нехватке глюкозы, из-за чего тоже может возникать чувство усталости после пробуждения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...