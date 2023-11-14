Врач Тяжельников: больным диабетом лучше баловать себя мандаринами, а не бананами

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В честь Всемирного дня борьбы с диабетом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы, Андрей Тяжельников, поделился советами относительно питания для людей, страдающих диабетом. Он уточнил, что хотя диабетикам рекомендуется ограничивать потребление сладких продуктов и продуктов, которые могут повысить уровень сахара в крови, это не означает полный отказ от сладкого.

Фото: openverse.org by GeorgeTan#4 is licensed under CC0 1.0.

Врач отметил, что сладкие фрукты, такие как яблоки, груши, мандарины, апельсины, абрикосы, персики, киви, и ягоды, содержат "медленные углеводы", которые обладают меньшим сахароповышающим действием, поскольку они сложнее перевариваются. Такие фрукты можно включать в рацион, так как они богаты витаминами и полезными микроэлементами.

В то же время, Тяжельников предложил исключить из рациона быстрые углеводы, такие как сахар, сиропы, сладкие газированные напитки, сладкие фрукты (виноград, бананы, инжир), арбуз, черешня, фруктовые соки, конфеты и сладости. Он подчеркнул, что важно учитывать гликемический индекс каждого продукта и общее потребление углеводов.

Также Тяжельников упомянул о "Школе диабета", где врачи учат составлять диету с учетом углеводов по таблице хлебных единиц (ХЕ). Хлебная единица используется для оценки количества углеводов в продуктах, и ее норма для диабетиков обычно не превышает 20 ХЕ в день.

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