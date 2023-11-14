Онищенко: заболеваемость COVID-19 вызвана сезонностью, допограничения не нужны

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусом связана с сезонностью, поэтому дополнительные ограничения не нужны. По его мнению, лучше всего внимательно относиться к своему здоровью.

Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

"Рост вызван сезонностью, в том числе этого (COVID-19) заболевания, поскольку это респираторная вирусная инфекция, вся эта группа инфекций о себе заявляет в осенне-зимний период, так что на ряду с подъемом заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, идет подъем заболеваемости коронавирусом", — цитирует эксперта РИА Новости.

При этом Онищенко уточнил, что в настоящее время идёт рост заболеваемости вариантом Covid-19 "Омикрон".

В заключение академик РАН отметил, что по отношению к детям коронавирус продолжает вести себя достаточно лояльно.

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