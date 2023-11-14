Врач Умнов: штамм COVID-19 "пирола" способен поражать печень и поджелудочную

Новый вариант коронавирусной инфекции "пирола", распространяющийся по РФ, является "мегазаразным", но не "мегалетальным", предупредил врач-хирург Александр Умнов.

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Он пояснил, что при заражении этим штаммом человек сталкивается с обычным ОРЗ. Но в некоторых случаях "пирола" поражает жизненно важные органы, уточнил специалист в беседе с изданием "Лайф".

По его словам, новая разновидность COVID-19 может оказать негативное воздействие на сосудистую стенку, поджелудочную железу и клетки печени.

Врач добавил, что люди, у которых диагностированы диабет или гепатит, должны внимательно отнестись к своему здоровью в случае заражения "пиролой". Как подчеркнул хирург, в группе риска также находятся пациенты с плохим кровоснабжением органов.

Ранее врач Денис Банный сообщил, что затяжной кашель — это характерный признак "пиролы". Он порекомендовал пациентам сдать тест на коронавирус при появлении такого симптома.

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