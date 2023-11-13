Врач Банный назвал затяжной кашель характерным симптомом "пиролы"

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам медика Дениса Банного, течение "пиролы" существенно отличается от других распираторных вирусных инфекций. Об этом специалист рассказал редакции портала Лента. ру.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Главным отличием "пиролы" от сезонных простуд медик назвал мучительный кашель, который будет беспокоить пациента долго, практически беспрерывно.

Для простудных заболеваний такой симптом не является характерным, подчеркнул врач.

Существует еще одно отличие "пиролы" от ОРВИ: пропавшие обоняние и вкус.

Банный добавил, что у пациента может развиваться безразличие к любимым блюдам. Именно эти признаки и должны насторожить больного.

"В этом случае целесообразно сдать анализ на коронавирусную инфекцию и точно установить причину недомогания", — заявил медик.

Третьим и важным отличием Банный назвал отсутствие лихорадки во время болезни. При штамме "пирола" пациенты не жалуются на слабость, ломоту в костях:

"При лёгком и среднетяжёлом течении "пиролы" градусник, скорее всего, покажет нормальные значения", — подчеркнул специалист.

Некоторые россияне предпочитают принимать для профилактики заболеваний в сезон простуд витамины, однако бесконтрольно делать этого не стоит.

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