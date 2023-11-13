Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крымчанку заставили извиняться на камеру за трубочки в коктейле в цветах украинского флага
Россияне начали массово скупать недвижимость в Оренбургской области
Пропавшую в Карелии на сапборде женщину нашли мертвой
Мошенничество в Абакане: заказ проституток обернулся убытками для командировочных
В Запорожской области предложили завершить украинский конфликт по вьетнамскому сценарию
На российских вокзалах могут появиться роботы-носильщики
Врач Александр Мясников назвал гипертонию и диабет причиной диализа
Галкин* показал фото дочки Лизы в уютной домашней обстановке
В Петербурге мигрант открыл стрельбу после отказа в посещении бара

ACS: хроническое недосыпание может привести к дисфункции нейронов

1:31
Здоровье

Исследователи из медицинского колледжа Биньчжоу выявили, что длительное недостаточное количество сна приводит к снижению уровня белка плейотрофина (PTN), что вызывает дисфункцию нейронов и может привести к нейродегенеративным заболеваниям. Результаты этого исследования были опубликованы в The Publications Division of the American Chemical Society (ACS).

ACS: хроническое недосыпание может привести к дисфункции нейронов
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Множество предыдущих исследований показали, что недостаток сна может привести к неврологическим повреждениям в гиппокампе, части мозга, отвечающей за обучение и память. С целью изучения механизмов, лежащих в основе этого явления, китайские ученые проанализировали изменения в РНК, вызванные бессонницей. РНК — это рибонуклеиновая кислота, одна из трех молекул, присутствующих в клеточном ядре и участвующая в кодировании и выражении генов.

Оказалось, что недостаток сна приводит к снижению уровня плейотропина (PTN) у мышей. Этот белок закодирован геном PTN. Ученые выявили, что уменьшение уровня PTN приводит к дисфункции нейронов в гиппокампе. Исследователи считают, что этот процесс является характерным для нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, включая болезнь Альцгеймера, у человека.

Ученые полагают, что уровень PTN может служить индикатором наличия когнитивных нарушений, возникающих в результате бессонницы.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Хронический недосып – чем он вреден
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Популярное
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь

Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.

Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Певец Шарлот заявил о своём возвращении в РФ и попросил денег на билет до дома у подписчиков
MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всеми миру Олег Володин "Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского Любовь Степушова На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Последние материалы
ЗР перечислил модели, которые появились в России благодаря параллельному импорту
Эксперт Бойко назвал самые надежные автомобили до 500 тысяч рублей
Российские военные отразили атаку ВСУ возле Работино, улучшив свои позиции
Власти Выборга ответили на жалобы граждан из‑за съёмок фильма про Евромайдан
Марков сравнил СВО с Первой мировой войной: "Закончилась катастрофой для всех"
SHAMAN назвал Аллу Пугачёву своей поклонницей
FT: санкции США против "Арктик СПГ — 2" рискуют навредить энергорынку
Американские кардиологи: найдена безопасная доза соли для снижения давления
Live Science: приступ смеха может спровоцировать обморок
Daily Beast: ВСУ опасаются, что они будут вынуждены отступать до самого Львова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников