ACS: хроническое недосыпание может привести к дисфункции нейронов

Исследователи из медицинского колледжа Биньчжоу выявили, что длительное недостаточное количество сна приводит к снижению уровня белка плейотрофина (PTN), что вызывает дисфункцию нейронов и может привести к нейродегенеративным заболеваниям. Результаты этого исследования были опубликованы в The Publications Division of the American Chemical Society (ACS).

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Множество предыдущих исследований показали, что недостаток сна может привести к неврологическим повреждениям в гиппокампе, части мозга, отвечающей за обучение и память. С целью изучения механизмов, лежащих в основе этого явления, китайские ученые проанализировали изменения в РНК, вызванные бессонницей. РНК — это рибонуклеиновая кислота, одна из трех молекул, присутствующих в клеточном ядре и участвующая в кодировании и выражении генов.

Оказалось, что недостаток сна приводит к снижению уровня плейотропина (PTN) у мышей. Этот белок закодирован геном PTN. Ученые выявили, что уменьшение уровня PTN приводит к дисфункции нейронов в гиппокампе. Исследователи считают, что этот процесс является характерным для нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, включая болезнь Альцгеймера, у человека.

Ученые полагают, что уровень PTN может служить индикатором наличия когнитивных нарушений, возникающих в результате бессонницы.

