Специалист рассказал, какие лекарства лучше не закупать впрок

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Рецептурные препараты лучше не закупать впрок — врач может изменить тактику лечения, и запасённые лекарства придут в негодность по истечении срока хранения. Такой совет дал руководитель отдела качества логистического оператора в фармацевтическом секторе NC Logistic Станислав Смирнов.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По его прогнозам, дефицита в российских аптеках не предвидится, и провоцировать его, запасая медпрепараты впрок, не нужно. "В итоге лекарственные средства скапливаются в аптечке, лежат там длительное время и по истечении срока годности становятся непригодными для применения", — пояснил специалист.

Наиболее вероятна такая участь для рецептурных лекарств. Врач может изменить назначения, и тогда запасённые медикаменты окажутся ненужными.

"Самый простой пример — антибиотики. В определенных случаях бактериальная инфекция приобретает резистентность к тому или иному препарату, из-за чего врачу приходится заменять его другим", — отметил Смирнов.

Если всё же приходится по каким-то причинам делать запас препаратов, проконсультируйтесь по этому поводу с врачом. "Лучше уточнить у врача, в каких объемах приобретать необходимые препараты и существуют ли аналоги", — посоветовал эксперт.

По его словам, вполне допустимо приобретение впрок обезболивающих или жаропонижающих средств. Они могут понадобиться в любой момент и точно не пропадут с аптечных прилавков — у каждого препарата этой группы широкий ассортимент аналогов от различных производителей.

Смирнов порекомендовал не забивать аптечку ненужными лекарствами, чтобы было проще проверять их сохранность. "Храните лекарства согласно требованиям, указанным в инструкции. Раз в полгода проводите ревизию аптечки, чтобы вовремя утилизировать фармацевтическую продукцию с истекшим сроком годности", — заключил он.

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