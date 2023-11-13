Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Барабанов: мирные переговоры возможны, если Украину возглавит Залужный
«Автостат»: Haval стал лидером по продажам среди иномарок в России в октябре
«Ъ»: дилеры пообещали небольшие предновогодние скидки на автомобили в России
Вашингтон сделал ужасающее предупреждение Зеленскому
Экономист Колташов: самозанятые обречены на работу до глубокой старости
"Москвич" объяснил ситуацию с нечеткими VIN-номерами
Поплавская прокомментировала мимолетный визит Пугачевой в РФ: "Пугачева бесстыдно выставила всё напоказ"
Злоумышленники пытались пронести гранату на концерт репера Честного
Сильное таяние ледовых полок Северной Гренландии может привести к драме

Специалист рассказал, какие лекарства лучше не закупать впрок

2:00
Здоровье » Здоровье и профилактика

Рецептурные препараты лучше не закупать впрок — врач может изменить тактику лечения, и запасённые лекарства придут в негодность по истечении срока хранения. Такой совет дал руководитель отдела качества логистического оператора в фармацевтическом секторе NC Logistic Станислав Смирнов.

Специалист рассказал, какие лекарства лучше не закупать впрок
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По его прогнозам, дефицита в российских аптеках не предвидится, и провоцировать его, запасая медпрепараты впрок, не нужно. "В итоге лекарственные средства скапливаются в аптечке, лежат там длительное время и по истечении срока годности становятся непригодными для применения", — пояснил специалист.

Наиболее вероятна такая участь для рецептурных лекарств. Врач может изменить назначения, и тогда запасённые медикаменты окажутся ненужными.

"Самый простой пример — антибиотики. В определенных случаях бактериальная инфекция приобретает резистентность к тому или иному препарату, из-за чего врачу приходится заменять его другим", — отметил Смирнов.

Если всё же приходится по каким-то причинам делать запас препаратов, проконсультируйтесь по этому поводу с врачом. "Лучше уточнить у врача, в каких объемах приобретать необходимые препараты и существуют ли аналоги", — посоветовал эксперт.

По его словам, вполне допустимо приобретение впрок обезболивающих или жаропонижающих средств. Они могут понадобиться в любой момент и точно не пропадут с аптечных прилавков — у каждого препарата этой группы широкий ассортимент аналогов от различных производителей.

Смирнов порекомендовал не забивать аптечку ненужными лекарствами, чтобы было проще проверять их сохранность. "Храните лекарства согласно требованиям, указанным в инструкции. Раз в полгода проводите ревизию аптечки, чтобы вовремя утилизировать фармацевтическую продукцию с истекшим сроком годности", — заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты

Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.

Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Жена без вести пропавшего солдата рассказала о дикой коррупции в ВСУ
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Последние материалы
«Автостат»: Haval стал лидером по продажам среди иномарок в России в октябре
«Ъ»: дилеры пообещали небольшие предновогодние скидки на автомобили в России
Вашингтон сделал ужасающее предупреждение Зеленскому
Экономист Колташов: самозанятые обречены на работу до глубокой старости
"Москвич" объяснил ситуацию с нечеткими VIN-номерами
Поплавская прокомментировала мимолетный визит Пугачевой в РФ: "Пугачева бесстыдно выставила всё напоказ"
Злоумышленники пытались пронести гранату на концерт репера Честного
Сильное таяние ледовых полок Северной Гренландии может привести к драме
Специалист рассказал, какие лекарства лучше не закупать впрок
Врач Мухина: цельнозерновые каши, сыр и орехи помогут отказаться от сладкого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников