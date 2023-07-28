Минздрав заявил об отсутствии дефицита жизненно важных препаратов на рынке РФ

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство здравоохранения России заверяет, что дефицита лекарственных средств на основе активных фармацевтических ингредиентов нет, и ситуация на рынке остается стабильной. Об этом заявил заместитель министра Сергей Глаголев в ходе интервью на форуме "Россия-Африка".

Фото: Минздрав РФ

Глаголев с уверенностью заявил, что система здравоохранения страны не испытывает дефицита жизненно важных лекарственных средств, особенно тех, которые имеют международные непатентованные наименования. Это стало возможным, в частности, благодаря активной работе регулирующих органов по адаптации российского законодательства к быстрым изменениям в области вспомогательных веществ и фармацевтических компонентов. В результате на рынок оперативно выводятся препараты, необходимые отечественному здравоохранению, сообщил ТАСС.

27-28 июля в Санкт-Петербурге в "Экспофоруме" проходит второй саммит "Россия-Африка". Одновременно с ним был организован экономический и гуманитарный форум. Тема саммита, как и предыдущего, — "За мир, безопасность и развитие".

Организатором мероприятия является Фонд "Росконгресс".

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