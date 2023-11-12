Врач Елена Малышева заявила, что цветотерапия, секс и ежедневное употребление чая могут содействовать сохранению хорошего зрения. По ее словам, цветотерапия направлена на стимуляцию нервных клеток сетчатки глаз, а секс способствует улучшению кровоснабжения. Регулярное употребление чая, в свою очередь, может снизить риск развития катаракты.
Офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что в цветотерапии используется красный цвет, так как он представляет собой длинную волну света, которая стимулирует нервные клетки сетчатки, включая "колбочки" и "палочки". Трехминутная цветотерапия в день, по его утверждению, активизирует работу нервных клеток, что улучшает цветоощущение и общее качество зрения.
Зависимость качества зрения от состояния сосудов, особенно маленьких сосудов, кровоснабжающих сетчатку, также была подчеркнута. Исследование, проведенное в Италии с участием 122 женщин, регулярно занимающихся сексом, показало улучшение зрения на 30-60%. Как пояснил доктор Коновалов, во время секса происходит расширение сосудов, в том числе сосудов сетчатки, что приводит к улучшению кровоснабжения и, следовательно, к улучшению зрения.
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