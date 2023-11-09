Постковидное состояние представляет собой многоаспектное состояние, которое может возникать после перенесенной вирусной инфекции.
Оно может проявляться в различных формах, таких как
и другие симптомы.
Как рассказала Pravda.Ru врач-терапевт и профессор Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская, лечение постковидного состояния должно быть индивидуальным и направлено на конкретные проявления у пациента.
"В целом, постковидное состояние является серьёзной проблемой, требующей комплексного и индивидуального подхода к лечению. Важно учитывать все проявления и симптомы у пациента, консультироваться с опытными специалистами и следовать рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни", — подчеркнула эксперт.
Кроме того, она отметила, что для повышения иммунитета рекомендуется применение комплексных методов, таких как
Однако важно учитывать, что каждый случай постковидного состояния уникален и не существует универсального подхода к лечению.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.