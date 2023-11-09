Врачи рекомендуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постковидное состояние представляет собой многоаспектное состояние, которое может возникать после перенесенной вирусной инфекции.

Фото: yavtope.ru

Оно может проявляться в различных формах, таких как

слабость,

немощность,

депрессия,

поражение периферических нервов,

обострение хронических заболеваний

и другие симптомы.

Как рассказала Pravda.Ru врач-терапевт и профессор Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская, лечение постковидного состояния должно быть индивидуальным и направлено на конкретные проявления у пациента.

"В целом, постковидное состояние является серьёзной проблемой, требующей комплексного и индивидуального подхода к лечению. Важно учитывать все проявления и симптомы у пациента, консультироваться с опытными специалистами и следовать рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она отметила, что для повышения иммунитета рекомендуется применение комплексных методов, таких как

регуляция питания,

включение овощей и фруктов в рацион,

приём витаминов и минералов.

Однако важно учитывать, что каждый случай постковидного состояния уникален и не существует универсального подхода к лечению.

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