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Врачи рекомендуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния

1:22
Здоровье

Постковидное состояние представляет собой многоаспектное состояние, которое может возникать после перенесенной вирусной инфекции.

Врачи рекомендуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния
Фото: yavtope.ru

Оно может проявляться в различных формах, таких как

  • слабость,
  • немощность,
  • депрессия,
  • поражение периферических нервов,
  • обострение хронических заболеваний

и другие симптомы.

Как рассказала Pravda.Ru врач-терапевт и профессор Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская, лечение постковидного состояния должно быть индивидуальным и направлено на конкретные проявления у пациента.

"В целом, постковидное состояние является серьёзной проблемой, требующей комплексного и индивидуального подхода к лечению. Важно учитывать все проявления и симптомы у пациента, консультироваться с опытными специалистами и следовать рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она отметила, что для повышения иммунитета рекомендуется применение комплексных методов, таких как

  • регуляция питания,
  • включение овощей и фруктов в рацион,
  • приём витаминов и минералов.

Однако важно учитывать, что каждый случай постковидного состояния уникален и не существует универсального подхода к лечению.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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