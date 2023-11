Your browser does not support the audio element.

Согласно заявлению ученых, множество женщин, стремящихся к браку в кратчайшие сроки, проявляют особый интерес к мужчинам, обладающим чертами нарциссизма. Нарциссы - это люди, которые склонны влюбляться в самих себя, проявлять высокую самооценку и часто не обладают критичным отношением к собственной личности.

Фото: openverse by by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0