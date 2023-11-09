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Нидерландские ученые заявили, что секс в носках быстрее доводит девушек до оргазма

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Здоровье

Согласно заявлению ученых, множество женщин, стремящихся к браку в кратчайшие сроки, проявляют особый интерес к мужчинам, обладающим чертами нарциссизма. Нарциссы - это люди, которые склонны влюбляться в самих себя, проявлять высокую самооценку и часто не обладают критичным отношением к собственной личности.

Нидерландские ученые заявили, что секс в носках быстрее доводит девушек до оргазма
Фото: openverse by by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, по данным нидерландских исследователей установлено, что женщины в 1,6 раза чаще достигают оргазма, когда они оставляют носки на ногах во время сексуальных отношений с мужчиной. Специалисты утверждают, что носки создают ощущение безопасности и комфорта, что способствует быстрому расслаблению. Кроме того, носки помогают сохранить тепло, что способствует расширению кровеносных сосудов и повышению кровотока в нижней части тела, что в свою очередь увеличивает чувствительность.

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