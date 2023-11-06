Доцент Усов: Боли в животе по ночам могут быть симптомом панкреатита и гастрита

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночная боль в животе может быть симптомом различных сопутствующих заболеваний. Константин Усов, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного педагогического университета, поделился с Life своими соображениями о недугах, которые могут быть связаны с этими неприятными ощущениями.

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Усов объяснил, что боль в животе, возникающая по ночам, не является специфичной для какого-либо отдельного заболевания. Это время часто связано со снижением выработки глюкокортикоидных гормонов, которые секретируются надпочечниками и играют важную роль в подавлении воспаления и связанной с ним боли. Он упомянул, что ночные боли в животе чаще всего связаны с заболеваниями органов малого таза или состояниями внутри брюшины.

Некоторые примеры состояний, которые могут вызывать ночные боли в животе, включают острый аппендицит, панкреатит, холецистит и желчнокаменную болезнь. Боль, которая начинается ближе к утру и отдает под правую грудную клетку, может указывать на проблемы с желчным пузырем и желчнокаменной болезнью, особенно после употребления алкоголя и жирной пищи. Некоторые виды гастрита также могут приводить к болям в верхней части живота по ночам.

Кроме того, Усов отметил, что изжога и боль могут возникать у людей, которые переедают перед сном, в результате чего содержимое желудка поступает обратно в пищевод.

Важно иметь в виду, что причина ночных болей в животе не обязательно может быть связана с заболеваниями брюшной полости. В случаях внезапной и сильной боли в животе первостепенное значение имеет немедленное обращение за медицинской помощью, а также рекомендуется вызвать скорую помощь. Попытка самодиагностировать причину может привести к потере времени, которое можно было бы лучше потратить на получение своевременной медицинской помощи, подчеркнул Усов.

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