Гастроэнтеролог Лютова рассказала, кому противопоказана тыква

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тыква часто называют королевой осени, и это не случайно. Этот овощ созревает в конце сезона и может стать основой для множества вкусных блюд. Тем не менее, стоит помнить, что не каждому следует его употреблять. Врач-педиатр и гастроэнтеролог Анастасия Лютова поделилась этой информацией.

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Тыква является ценным и доступным овощем, богатым полезными веществами. Ее насыщенный оранжевый цвет свидетельствует о высоком содержании каротина, которого в тыкве в 5 раз больше, чем в моркови. Мякоть тыквы также богата витаминами A, группы В, C, E, микроэлементами (калий, магний, кальций, железо) и клетчаткой. Включение тыквы в рацион питания обогатит ваше тело антиоксидантами и растительным белком.

Калий и магний, присутствующие в тыкве, положительно влияют на работу сердца. Калий необходим для поддержания здоровья сосудов, нормализации артериального давления, а магний регулирует кровяное давление и усваивание важных витаминов, таких как В1, В6 и C. Сырая тыква может вызвать неудобства в желудке, поэтому рекомендуется употреблять ее в приготовленном виде, например, запеченной или вареной, сообщает aif.ru.

Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, тыква способствует долгому ощущению сытости. Она низкокалорийна, но имеет высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом следует быть осторожными.

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